Россиянка описала гостеприимство индусов фразой «такого не надо и за бесплатно»

Блогерша Марина Ершова побывала в Индии и сравнила квартиру местного жителя со свинарником

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в индийском городе Шимла и неприятно удивилась состоянием домов местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Шимла — популярный туристический город, расположенный в предгорье Гималаев. Здесь путешественница решила бесплатно остановиться в квартире местного жителя через каучсерфинг. В итоге она описала гостеприимство фразой «такого не надо и за бесплатно». По ее словам, жилье уже с порога показалось ей неопрятным — пол был грязным, кухня «убита в хлам», а в туалете были чьи-то волосы.

«Мы переодели свои тапки, он сделал нам экскурсию, и я вот думаю, как самому не стыдно показывать нам эту убогую квартиру? Такой бардак!», — заявила она и сравнила квартиру со свинарником.

Также она рассказала, что владелец квартиры предложил ей спать на грязной кровати с засаленными одеялами, а в качестве угощения принес тухлую дыню на невымытой посуде. Помимо прочего, россиянку возмутило, что индус дал ей поспать только до пяти утра, после чего попросил помочь с уборкой.

Ранее в июне эта же блогерша возмутилась критикой внешности русских женщин, которую она услышала от знакомых индианок. По ее словам, жительницы Индии считают черты лица россиянок недостаточно выразительными без макияжа. Например, собеседницы намекнули, что у русских женщин тонкие губы и брови, тусклые волосы и бледная кожа.