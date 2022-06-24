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Авиакомпания потеряла чемодан с прахом матери пассажирки

Авиакомпания Qantas потеряла багаж пассажирки, в котором находился прах ее матери

Фото: IMAGO / STAR-MEDIA / Globallookpress.com

Жительница Австралии пожаловалась на авиакомпанию Qantas, которая потеряла багаж с прахом ее матери. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, женщина летела из Лондона в Сидней и по прибытии ей не выдали чемодан — местонахождение сумки оставалось неизвестным на протяжении четырех дней. Позже авиаперевозчик извинился перед пассажиркой и обвинил в случившемся аэропорт Хитроу, где недавно произошел коллапс с обработкой багажа.

По актуальным данным, вещи находятся на таможне и ожидают прибытия в аэропорт Сиднея. «Мы понимаем, что это чрезвычайно неприятная ситуация. Приносим извинения», — заявили представители Qantas.

Ранее в июне англичанка нашла свои чемоданы, потерянные авиакомпанией TUI во время перелета в Испанию, благодаря выпуску новостей. Спустя несколько дней после пропажи вещей девушка смотрела телевизор, где показывали сюжет о десятках брошенных чемоданов в багажном зале аэропорта Манчестера — среди них туристка заметила свои пропавшие сумки.

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Мария Гейн
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