Пассажирка нашла потерянный авиакомпанией багаж с помощью выпуска новостей

Англичанка нашла семь чемоданов, потерянных авиакомпанией TUI, благодаря выпуску новостей

Англичанка нашла свои чемоданы, потерянные авиакомпанией TUI во время перелета в Испанию, благодаря выпуску новостей. Об этом пишет The Sun со ссылкой на социальные сети женщины.

35-летняя Лора Симпсон (Laura Simpson) из Уоррингтона рассказала, что отправилась с семьей в путешествие на остров Менорка, но по дороге ее багаж из семи чемоданов был утерян, в результате чего туристы остались без одежды, туалетных принадлежностей и важных лекарств. При этом сотрудники авиакомпании не смогли ответить, где находятся вещи пассажиров и когда они их получат.

Спустя два дня после начала отпуска туристка увидела выпуск вечерних новостей, где показали десятки брошенных чемоданов в багажном зале аэропорта Манчестера, среди которых Симпсон заметила свои пропавшие сумки. Она сообщила об этом в авиакомпанию, однако на ее заявление никак не отреагировали. «Я просто хочу убедиться, что чемоданы останутся там, когда мы вернемся из отпуска, и нам не придется искать их по всему миру», — поделилась женщина.

Представитель TUI извинился за доставленные семье неудобства и пообещал разобраться в ситуации. «Мы тесно сотрудничаем с персоналом аэропорта, обработчиками багажа и нашими сотрудниками на курорте, чтобы клиенты получили свой багаж как можно скорее. Мы свяжемся с Симпсонами напрямую, как только появится дополнительная информация», — заявил он в комментарии изданию.

Ранее пассажир Эллиот Шарод (Elliot Sharod) придумал необычный способ вернуть багаж, потерянный во время рейса авиакомпании Aer Lingus. Так, турист размещает в соцсетях презентацию Power Point, состоящую из его видеообращений к компании. В роликах он высмеивает бездействие сотрудников. По его словам, это единственный способ привлечь внимание к проблеме.