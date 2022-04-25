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Пассажир придумал необычный способ вернуть потерянный багаж

Пассажир Aer Lingus придумал способ вернуть багаж, высмеивая сотрудников авиакомпании

Фото: Bodo Marks / Globallookpress.com

Пассажир Эллиот Шарод (Elliot Sharod) придумал необычный способ вернуть багаж, потерянный во время рейса авиакомпании Aer Lingus. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, турист размещает в соцсетях презентацию Power Point, состоящую из его видеообращений к компании. В роликах он высмеивает бездействие сотрудников. По его словам, это единственный способ привлечь внимание к проблеме.

Вместе с женой 17 апреля они возвращались из свадебного путешествия, проведенного в ЮАР, домой в Британию. «Мы были в восторге от того, что поженились в особенном для нас обоих месте», — рассказывает путешественник.

По словам Шарода, маршрут был довольно сложным: из Йоханнесбурга они прилетели в Абу-Даби. Оттуда пересели на рейс во Франкфурт, откуда направились в Дублин. Из ирландской столицы они должны были лететь в лондонский аэропорт Хитроу. Однако на выдаче багажа не оказалось ни одного из их трех чемоданов.

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Впоследствии сотрудники Aer Lingus доставили на домашний адрес супругов всего два чемодана, третий оказался утерян. В нем, как утверждает Эллиот Шарод, находились памятные для молодоженов вещи — свадебное платье, открытки и сувениры. Где находится багаж, по-прежнему неизвестно.

Как отмечает CNN, сами сотрудники авиакомпании и курьерская служба воздерживаются от комментариев.

В сентябре 2021 года эксперты предупредили туристов об одной опасности при указании домашнего адреса на бирке чемодана и сдаче его в багаж. По их словам, это может привлечь внимание грабителей, поскольку так они понимают, что дом пуст.

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Ксения Мельникова
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