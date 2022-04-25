Пассажир придумал необычный способ вернуть потерянный багаж

Пассажир Aer Lingus придумал способ вернуть багаж, высмеивая сотрудников авиакомпании

Пассажир Эллиот Шарод (Elliot Sharod) придумал необычный способ вернуть багаж, потерянный во время рейса авиакомпании Aer Lingus. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, турист размещает в соцсетях презентацию Power Point, состоящую из его видеообращений к компании. В роликах он высмеивает бездействие сотрудников. По его словам, это единственный способ привлечь внимание к проблеме.

Вместе с женой 17 апреля они возвращались из свадебного путешествия, проведенного в ЮАР, домой в Британию. «Мы были в восторге от того, что поженились в особенном для нас обоих месте», — рассказывает путешественник.

По словам Шарода, маршрут был довольно сложным: из Йоханнесбурга они прилетели в Абу-Даби. Оттуда пересели на рейс во Франкфурт, откуда направились в Дублин. Из ирландской столицы они должны были лететь в лондонский аэропорт Хитроу. Однако на выдаче багажа не оказалось ни одного из их трех чемоданов.

Впоследствии сотрудники Aer Lingus доставили на домашний адрес супругов всего два чемодана, третий оказался утерян. В нем, как утверждает Эллиот Шарод, находились памятные для молодоженов вещи — свадебное платье, открытки и сувениры. Где находится багаж, по-прежнему неизвестно.

Как отмечает CNN, сами сотрудники авиакомпании и курьерская служба воздерживаются от комментариев.

В сентябре 2021 года эксперты предупредили туристов об одной опасности при указании домашнего адреса на бирке чемодана и сдаче его в багаж. По их словам, это может привлечь внимание грабителей, поскольку так они понимают, что дом пуст.