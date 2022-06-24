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СКР нашел новых жертв обвиненного в педофилии тренера по борьбе

Следствие нашло новых жертв обвиненного в педофилии тренера по борьбе в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) нашел новых жертв обвиненного в педофилии тренера по борьбе в Москве — предполагается, что от действий подозреваемого пострадали брат и сестра 2012 и 2015 годов рождения. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 24 июня, сообщила представитель СКР по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, ранее Люблинский межрайонный следственный отдел СКР Москвы завел дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ — предполагается, что в июне 2022 года тренер по борьбе, оставаясь с ребенком наедине, совершал в отношении него иные насильственные действия сексуального характера. В какой-то момент ребенок рассказал обо всем родителям, те обратились к правоохранителям.

В ходе расследования дела были выявлены и иные жертвы этого тренера: в сентябре 2021 года тренер работал с братом и сестрой 2012 и 2015 годов рождения, и также совершал действия сексуального характера с ними.

Следователи продолжают устанавливать всех лиц, возможно пострадавших от действий фигуранта; обвиняемый помещен в изолятор на время расследования.

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