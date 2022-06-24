В российском городе над семьей нависла угроза обрушения потолка

«Комсомольская правда»: в Хабаровске над матерью и сыном нависла угроза обрушения потолка

В Хабаровске над жильцами квартиры — матерью и 11-летним сыном — нависла угроза обвала потолка. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание KP.RU.

В феврале 2022 года жительница верхнего этажа дома по адресу переулок Пилотов, 8 заметила, что потолок в зале начал прогибаться. Через некоторое время на нем образовалась большая трещина. После снятия натяжного потолка удалось выяснить, что несущая деревянная балка прогнила и сломалась, и в результате потолок может обрушиться на женщину и на ее сына в любую минуту. При этом есть вероятность, что течь в крыше, спровоцировавшая аварийную ситуацию, образовалась до покупки россиянкой жилья в доме.

Пострадавшая несколько раз обращалась в управляющую компанию и другие службы, однако они не решили проблему семьи. Представители организации посоветовали ей собрать подписи других жильцов дома, чтобы те решили вопрос с организацией ремонта за свой счет. Когда россиянка ответила им, что косметического ремонта будет недостаточно, те пообещали прийти 25 мая, однако так и не дошли до квартиры, а на звонки и письма не отвечали. При этом во время обоих визитов в ее дом сотрудники управляющей компании наблюдали трещину с порога и через некоторое время уходили, оставив вопрос нерешенным.

Ситуация начала меняться после того, как женщина обратилась в региональный центр «ЖКХ Контроль». Там ей пообещали рассказать о происшествии в СМИ и подготовить жалобу в государственную жилищную инспекцию.

В последний раз сотрудники управляющей компании сообщили россиянке о своем скором визите в то время, когда она находилась на работе и не могла их принять. После этого они обвинили женщину в том, что она мешает им попасть в квартиру.

Женщина убеждена, что управляющая компания ее игнорирует и пытается переложить на нее ответственность. Она добавила, что если не заняться капитальным ремонтом в ближайшее время, потолок обвалится и образуется дыра. «Выглядит это страшно! Каждый день появляются все новые и новые трещины. Мы с ребенком боимся заходить в зал и не можем там находиться, так как это опасно для жизни», — призналась жительница Хабаровска.

Ранее в мае в поселке Чернышевск Забайкальского края потолок аварийного здания 1939 года постройки обрушился на трех российских школьников. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.