Потолок аварийного здания обрушился на трех российских школьников

Потолок аварийного здания в Забайкальском крае обрушился на трех школьников

Три российских школьника пострадали в результате обвала потолка аварийного здания. Инцидент произошел в поселке Чернышевск в Забайкальском крае, уточняет «Интерфакс».

Восьмиквартирный дом 1939 года постройки был признан аварийным в 2020 году. Жильцов здания расселили в феврале 2022 года, однако администрация поселка не организовала охрану постройки таким образом, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц на территорию.

В Следственном комитете России сообщили, что из-за обрушения потолка здания два мальчика в возрасте 7 лет и один в возрасте 11 лет получили различные травмы. В отношении виновных в халатности должностных лиц было возбуждено уголовное дело.

Ранее в мае потолок одной из школ в кыргызском селе Терек-Сай обрушился во время урока. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания и доставили в больницу преподавателя и 16 учеников третьего класса. Травмы получил только учитель — на момент обрушения части здания дети не находились в классе.