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В азиатской стране потолок школы обрушился на учеников

В Кыргызстане потолок школы обрушился на учеников и учителя

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В одной из школ на юге Кыргызстана во время урока обрушился потолок. Пострадавших жителей азиатской страны отправили в больницу, уточняет издание 24.kg.

Инцидент произошел в селе Терек-Сай Чаткалького района в средней школе № 18. В МЧС сообщили, что прибывшие на место спасатели эвакуировали и доставили в Ала-Букинскую районную больницу 16 учеников третьего класса и преподавателя. По предварительным данным, пострадал только учитель — на момент обрушения потолка учащиеся не находились в помещении.

Ранее петербуржец подал в суд на управляющую компанию за обвалившийся потолок. Из-за прорванной на чердаке дома трубы центрального отопления одна из комнат в квартире мужчины оказалась разрушена. Суд обязал компанию выплатить потерпевшему 256,5 тысячи рублей.

В феврале в подмосковном Долгопрудном потолок жилого дома обрушился на пожилую женщину из-за протекающей крыши. Пенсионерка не пострадала, а дыру в потолке закрыли тканью, чтобы предотвратить попадание воды внутрь. До инцидента жильцы здания неоднократно жаловались в управляющую компанию на скопившийся на крыше снег.

Александра Качан
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