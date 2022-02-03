В Подмосковье потолок упал на пожилую россиянку

В одном из жилых домов в подмосковном городе Долгопрудный на пожилую россиянку упала часть потолка. Собственники несколько раз жаловались на проблемы с перекрытием, сообщает РЕН ТВ.

Обрушение произошло в воскресенье, 30 января. В момент инцидента в комнате находилась пенсионерка, которая проживает в квартире вместе с родственниками. По словам собственницы, женщина не пострадала. В итоге владельцы натянули на потолке подобие паруса, чтобы вода не заливала комнату.

Жильцы отметили, что в доме проблемы с крышей, с которой не убирают снег. Они несколько раз обращались в управляющую компанию и к городским властям, однако проблема не решилась. После инцидента коммунальщики приехали в квартиру, сфотографировали обрушившийся участок и уехали.

Ранее на протекающую крышу в квартире пожаловалась российская актриса Ксения Кастор — натяжной потолок растянулся и навис над мебелью. Актриса несколько раз обращалась в управляющую компанию, однако коммунальщики не приехали на вызов, в администрации сослались на большое количество заявок.