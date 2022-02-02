Российская актриса пожаловалась на протекающую крышу в квартире

Российская актриса Ксения Кастор пожаловалась, что в ее квартире на протяжении нескольких дней протекает крыша. Коммунальная служба не решила проблему, а в администрации сослались на большое количество заявок по подобному вопросу. Об этом артистка рассказала «Собеседнику».

Актриса владеет двухкомнатной квартирой в подмосковной Лобне на улице Циолковского. Она приобрела жилье на последнем этаже четырехэтажного дома несколько лет назад. У здания были проблемы с крышей, однако перед продажей перекрытие отремонтировали. В начале февраля 2022 года в натяжном потолке начала скапливаться вода — покрытие растянулось и нависло над мебелью.

Кастор несколько раз обращалась в управляющую компанию с просьбой решить вопрос, однако коммунальщики не приехали. В местной администрации актрисе заявили, что они получили более 600 подобных заявок. «Вода по-прежнему собирается. Видимо, нужно как-то выходить на губернатора Московской области, а если и это не поможет, то до президента дойду», — заявила Кастор.

Ранее мокрый снег разрушил крышу многоквартирного дома в станице Петровской в Славянском районе Кубани. Конструкция кровли прогнулась под скопившимся слоем осадков, также пострадали стены, балконы и навесы. Жильцам пообещали выплатить компенсации.