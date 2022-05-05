Россиянин отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за обвалившийся потолок

Коммунальщики из Санкт-Петербурга заплатят 256,5 тысячи рублей за обвалившийся потолок

В жилом доме в Санкт-Петербурге обвалился потолок. Суд обязал коммунальщиков заплатить хозяину поврежденной квартиры сотни тысяч рублей за причиненный ущерб, сообщает «Форпост».

Дмитрий Тужиков подал в суд на «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» после того, как 6 апреля на чердаке его дома прорвало трубу центрального отопления. Из-за влаги в одной из комнат квартиры истца обвалился потолок и отклеились обои. Потерпевший попросил взыскать с управляющей компании 353 тысячи рублей за ремонт, нарушение сроков восстановительных работ и моральный вред.

При осмотре квартиры петербуржца под обоями обнаружили образовавшуюся после коммунальной аварии плесень. Пушкинский районный суд принял решение уменьшить сумму компенсации до 256,5 тысячи рублей.

В начале февраля в подмосковном Долгопрудном потолок жилого дома обрушился на пенсионерку из-за протекающей крыши. Женщина не пострадала, а дыру закрыли плотной тканью, чтобы вода не заливалась внутрь. До инцидента жильцы дома не раз жаловались в управляющую компанию на скопившийся на крыше снег.