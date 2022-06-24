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Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на удобрения из России

Посол Антонов заявил о беспокойстве из-за решения США ввести пошлины на удобрения из РФ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Решение США о введении пошлин на российские удобрения вызывает обеспокоенность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Действия Вашингтона вызывают обеспокоенность нашей страны, заинтересованной в укреплении глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул дипломат. По его словам, заверения Вашингтона о приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка оказались фикцией.

Антонов отметил, что страны Запада пытаются убедить мировое сообщество, что ограничения не распространяются на сельскохозяйственный экспорт России. «В то же время предпринимают шаги, которые как минимум приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский», — добавил он.

Ранее стало известно, что США захотели ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России. Согласно анализу Минторга США поставок удобрений с апреля 2020 по март 2021 года, Россия поставляла аммиачную селитру по заниженным ценам.

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Виктория Кондратьева
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