США захотели ввести пошлины на азотные удобрения из России

США собрались ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения

США захотели ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России. Соответствующий проект документа опубликован в Федеральном реестре, передает РИА Новости.

Согласно анализу Минторга США поставок удобрений с апреля 2020 по март 2021 года, Россия поставляла аммиачную селитру по заниженным ценам. «Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — отмечается в документе.

В частности, средневзвешенная демпинговая разница для ПАО «Акрон» составляет, по американским данным, около 8 процентов. Для АО «Азот», АО «Невинномысский Азот» и компании EuroChem занижение цен якобы составляет 23,9 процента. Демпинговая маржа компаний «КуйбышевАзот» и ГК «Азот» превышает 122 процента. На время расследования с этих поставщиков будут взиматься пошлины в размере демпинговой разницы, а со всех остальных — в размере 14,9 процента.

31 мая правительство России продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений. Они будут действовать с начала июля до конца 2022 года. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн.