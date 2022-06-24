Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США захотели ввести пошлины на азотные удобрения из России

США собрались ввести антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения

США захотели ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России. Соответствующий проект документа опубликован в Федеральном реестре, передает РИА Новости.

Согласно анализу Минторга США поставок удобрений с апреля 2020 по март 2021 года, Россия поставляла аммиачную селитру по заниженным ценам. «Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — отмечается в документе.

В частности, средневзвешенная демпинговая разница для ПАО «Акрон» составляет, по американским данным, около 8 процентов. Для АО «Азот», АО «Невинномысский Азот» и компании EuroChem занижение цен якобы составляет 23,9 процента. Демпинговая маржа компаний «КуйбышевАзот» и ГК «Азот» превышает 122 процента. На время расследования с этих поставщиков будут взиматься пошлины в размере демпинговой разницы, а со всех остальных — в размере 14,9 процента.

31 мая правительство России продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений. Они будут действовать с начала июля до конца 2022 года. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об отказе диспетчера вызвать бригаду к Шатунову
Блогерша заказала платье на Asos и получила «костюм страуса»
Стало известно об опасности популярных летних напитков
США захотели ввести пошлины на азотные удобрения из России
Сын Илона Маска официально сменил пол и имя
В США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы
Венгрия призвала прекратить вводить санкции и начать переговоры с Россией
Борис Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду
Друг Шатунова рассказал о состоянии певца перед смертью
Правила дорожного движения признали сложными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.