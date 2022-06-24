В Херсоне назвали убийство сотрудника администрации угрозой властям

Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов назвал убийство сотрудника прямой угрозой властям

Убийство сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области, начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, является прямой угрозой властям и ему лично. Об этом заявил замруководителя ВГА Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По словам Стремоусова, погибший во время взрыва в Херсоне был его сотрудником, он занимался помощью детям и оформлял документы, при этом не выступая с политическими заявлениями. «Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть», — рассказал замглавы ВГА.

«Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий», — добавил Стремоусов.

Ранее администрация Херсонской области сообщила о взрыве автомобиля, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.