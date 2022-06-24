При взрыве в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона
При взрыве авто в Херсоне погиб директор управления семьи и спорта Дмитрий Савлученко
В результате взрыва автомобиля в Херсоне скончался глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Личность погибшего раскрыл ТАСС.
Указывается, что в администрации региона произошедшее называют покушением.
Корреспондент агентства рассказал, что на месте происшествия находятся два обгоревших авто, участок оцеплен. На месте работают взрывотехники.
Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о взрыве в городе, в результате которого погиб один человек.