При взрыве в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона

При взрыве авто в Херсоне погиб директор управления семьи и спорта Дмитрий Савлученко

В результате взрыва автомобиля в Херсоне скончался глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Личность погибшего раскрыл ТАСС.

Указывается, что в администрации региона произошедшее называют покушением.

Корреспондент агентства рассказал, что на месте происшествия находятся два обгоревших авто, участок оцеплен. На месте работают взрывотехники.

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о взрыве в городе, в результате которого погиб один человек.