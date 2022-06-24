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При взрыве в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона

При взрыве авто в Херсоне погиб директор управления семьи и спорта Дмитрий Савлученко

Фото: Telegram-канал «Ньюсач/Двач»

В результате взрыва автомобиля в Херсоне скончался глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Личность погибшего раскрыл ТАСС.

Указывается, что в администрации региона произошедшее называют покушением.

Корреспондент агентства рассказал, что на месте происшествия находятся два обгоревших авто, участок оцеплен. На месте работают взрывотехники.

Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о взрыве в городе, в результате которого погиб один человек.

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Варвара Кошечкина
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