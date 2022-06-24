На Украине создадут «белый список» российских артистов
Украинские власти создадут «белый список», куда будут включены российские артисты, выступившие против спецоперации. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале со ссылкой на слова заместителя министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко.
Верховная Рада Украины ранее одобрила запрет на российскую музыку в медиа и общественных местах страны. Согласно законопроекту, запрещены будут песни и клипы исполнителей, которые являются или были гражданами России после 1991 года. Исключение составят только бывшие граждане РФ, а также артисты, осудившие российские действия на Украине.
Ранее стало известно о том, что Европейский вещательный союз принял окончательное решение о переносе «Евровидения» с Украины.