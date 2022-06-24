На Украине создадут «белый список» российских артистов

На Украине готовят «белый список» российских исполнителей, выступивших против спецоперации

Украинские власти создадут «белый список», куда будут включены российские артисты, выступившие против спецоперации. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале со ссылкой на слова заместителя министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко.

Верховная Рада Украины ранее одобрила запрет на российскую музыку в медиа и общественных местах страны. Согласно законопроекту, запрещены будут песни и клипы исполнителей, которые являются или были гражданами России после 1991 года. Исключение составят только бывшие граждане РФ, а также артисты, осудившие российские действия на Украине.

Ранее стало известно о том, что Европейский вещательный союз принял окончательное решение о переносе «Евровидения» с Украины.