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На Украине создадут «белый список» российских артистов

На Украине готовят «белый список» российских исполнителей, выступивших против спецоперации

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинские власти создадут «белый список», куда будут включены российские артисты, выступившие против спецоперации. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале со ссылкой на слова заместителя министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко.

Верховная Рада Украины ранее одобрила запрет на российскую музыку в медиа и общественных местах страны. Согласно законопроекту, запрещены будут песни и клипы исполнителей, которые являются или были гражданами России после 1991 года. Исключение составят только бывшие граждане РФ, а также артисты, осудившие российские действия на Украине.

Ранее стало известно о том, что Европейский вещательный союз принял окончательное решение о переносе «Евровидения» с Украины.

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Дениза Мацаева
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