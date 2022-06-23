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Принято окончательное решение о переносе «Евровидения» с Украины

Европейский вещательный союз подтвердил решение о переносе «Евровидения-2023» с Украины

Фото: Nderim Kaceli / globallookpress.com

Принято окончательное решение о переносе музыкального конкурса «Евровидение-2023» с Украины. Это подтвердил Европейский вещательный союз (EBU) на своем сайте.

«EBU полностью понимает разочарование, вызванное заявлением о том, что конкурс песни "Евровидение" не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии. Обычно для работы на конкурсе "Евровидение" аккредитуют не менее 10 тысяч человек, включая съемочную группу, сотрудников и журналистов. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 тысяч фанатов со всего мира. Их благополучие — наша главная забота», — говорится в публикации.

Отмечается, что правилами конкурса предусмотрен его перенос в другую страну в случае форс-мажорных ситуаций. В EBU также указывают на то, что из-за военной спецоперации делегации и участники боятся ехать на Украину. При этом в союзе не пояснили, куда будет перенесен фестиваль, хотя раньше утверждалось, что местом проведения может стать Великобритания.

На последнем «Евровидении» победили представители Украины Kalush Orchestra. В финале конкурса, который проходил в Турине, украинские музыканты набрали 631 балл.

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Марина Погосян
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