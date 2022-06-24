На Урале стартовал крупнейший музыкальный фестиваль округа

В Екатеринбурге 24 июня стартовал фестиваль Ural Music Night

В Екатеринбурге в пятницу, 24 июня, стартовал самый крупный музыкальный фестиваль Уральского федерального округа — Ural Music Night. Об этом пишет ТАСС.

По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, в этом году организаторы ожидают около 300 тысяч зрителей. В Екатеринбурге на более чем сотне музыкальных площадок выступят как молодые музыканты, так и известные артисты-хедлайнеры — МакSим, Uma2rman, АК-47, «Браво», «Песняры», Найк Борзов, Ольга Серябкина, «Курара», Татьяна Овсиенко, «Запрещенные барабанщики», Теона Контридзе и другие — всего около трех тысяч человек.

«Но у нас много иностранных артистов, у нас и грузинские коллективы, у нас есть с Донбасса, из Украины коллективы, из Казахстана», — добавил Горенбург.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что фестиваль проводится на «минимуме ковидных ограничений». Также он рассказал, что власти региона рассматривают возможность расширения географии Ural Music Night в будущем.

Ранее в мае сообщалось, что в рамках крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night организуют средневековую ярмарку. Ее посетители смогут попробовать свои силы в лучном тире и фехтовании, а также посетить настоящую кузницу с лавкой оружейника и мастер-классы по ковке металла.