Момент смертельного ДТП с Mercedes в центре Москвы попал на видео

В сети появились кадры момента смертельного ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве

В сети появились кадры момента смертельного ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве, в результате которого погибли два человека. Их публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, что автомобиль пересекает широкий перекресток на большой скорости, после чего врезается в жилое здание и моментально загорается. Из-за столкновения пламя быстро распространяется по Mercedes.

Авария в центре Москвы произошла рано утром в пятницу, 24 июня. Погибли два человека, пострадали еще восемь. Предварительно, причиной аварии стало грубое нарушение водителем иномарки правил дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, Mercedes проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения с автомобилем такси, водитель попытался его объехать и не справился с управлением, из-за чего влетел в здание.