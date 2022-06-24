Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Момент смертельного ДТП с Mercedes в центре Москвы попал на видео

В сети появились кадры момента смертельного ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве

В сети появились кадры момента смертельного ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве, в результате которого погибли два человека. Их публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, что автомобиль пересекает широкий перекресток на большой скорости, после чего врезается в жилое здание и моментально загорается. Из-за столкновения пламя быстро распространяется по Mercedes.

Авария в центре Москвы произошла рано утром в пятницу, 24 июня. Погибли два человека, пострадали еще восемь. Предварительно, причиной аварии стало грубое нарушение водителем иномарки правил дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, Mercedes проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения с автомобилем такси, водитель попытался его объехать и не справился с управлением, из-за чего влетел в здание.

Время роста
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
На Украине допустили обсуждение границ страны с Москвой
Россиян призвали поторопиться с выбором отеля для летнего отпуска
Роналду оказался на грани нервного срыва из-за работы МЮ на трансферном рынке
Власти Рязанской области привели подробности крушения Ил-76
Сенат Конгресса США поддержал ограничение продажи оружия
В ЛНР сообщили о взятии под контроль Горского и Золотого
Бывшего российского полицейского осудят за мошенничество на 3,5 миллиона рублей
Собчак ответила на обвинения в мошенничестве
В Белгородской области описали разрушения из-за обстрелов со стороны Украины
Одинокая женщина испугалась свадьбы без подружек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.