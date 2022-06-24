В центре Москвы в ДТП с загоревшимся Mercedes погибли два человека

На Зубовском бульваре в Москве в ДТП с Mercedes два человека погибли, восемь пострадали

В Москве на Зубовском бульваре Mercedes столкнулся с автомобилем, на полной скорости влетел в стену жилого дома и загорелся. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

По его данным, автомобиль загорелся из-за столкновения со зданием. Как сообщила прокуратура столицы в Telegram, погибли два человека, пострадали еще восемь, шесть из них госпитализировали.

Из-за ДТП временно было затруднено движение по Пречистенке.

Очевидец аварии рассказала РИА Новости, что как минимум два пассажира Mercedes «сгорели заживо» после столкновения.

Ранее на юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. Водитель иномарки не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль перевернулся. 30-летний водитель иномарки погиб на месте аварии от полученных травм. Три пассажира автомобиля пострадали, их госпитализировали