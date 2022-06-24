Блогерша примерила платье Dior из молодости бабушки и прославилась в сети

Блогерша Вининг примерила винтажное платье Dior ее бабушки и прославилась в TikTok

Блогерша примерила винтажное платье модного дома Dior, которое ранее принадлежало ее бабушке, и прославилась в сети. Соответствующие публикации появились в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети Аделина Вининг рассказала, что во время уборки чердака нашла черное платье Christian Dior, которое в молодости носила ее покойная родственница. Юзерша крупным планом продемонстрировала узоры на вещи. «Платье в идеальном состоянии», — отметила она.

Кроме того, героиня материала обратилась к историку Генри Уилкинсону, чтобы узнать точную дату создания одежды. «Он дал мне больше информации за 24 часа, чем я смогла получить за 25 лет», — подчеркнула она. По словам указанного эксперта, данная модель называется «Осень» и принадлежит осенне-зимней коллекции Dior 1949-1950 годов.

Среди прочего мужчина организовал Вининг встречу с аукционером Керри Тейлор из Лондона, который оценил нынешнюю стоимость платья. Специалист заявил, что цена предмета гардероба 72-летней давности составляет от 36 700 до 42 800 долларов (от 1,9 до 2,2 миллионов рублей).

В следующих постах блогерша также примерила одежду. На кадрах видно, что изделие идеально подходит ей по размеру. «Я удивилась тому, как много людей заинтересовались этой историей. Но для меня было честью вспомнить мою бабушку и поделиться этим», — высказалась она в одной из публикаций.

Посты Вининг стали вирусными в TikTok и привлекли тысячи подписчиков. По состоянию на 21 июня один из клипов набрал более 7,6 миллионов просмотров. «Это платье потрясающее», «Такая красиво смотрится на тебе», «Винтажный Dior стоит целое состояние», — комментировали подписчики.

В мае блогерша примерила платье 70-летней давности, принадлежащее ее бабушке, и восхитила подписчиков. На видео американка Мэдди Билл, известная под ником @maddy_bill в TikTok, впервые открывает бабушкин чемодан с одеждой, которую та носила в 1952 году. На следующих кадрах девушка позирует в длинном черном платье с воротником, пуговицами и V-образным вырезом. Далее она демонстрирует черно-белую фотографию родственницы в данной вещи, сделанную в ее медовый месяц во время ужина в Нью-Йорке.