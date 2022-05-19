Блогерша примерила платье бабушки 70-летней давности и восхитила подписчиков

Блогерша Мэдди Билл примерила платье бабушки 70-летней давности и восхитила подписчиков

Блогерша примерила платье 70-летней давности, принадлежащее ее бабушке, и восхитила подписчиков. На соответствующую публикацию в соцсети обратили внимание в издании Idependent.

На видео американка Мэдди Билл, известная под ником @maddy_bill в TikTok, впервые открывает бабушкин чемодан с одеждой, которую та носила в 1952 году. На следующих кадрах девушка позирует в длинном черном платье с воротником, пуговицами и V-образным вырезом. Далее она демонстрирует черно-белую фотографию родственницы в данной вещи, сделанную в ее медовый месяц во время ужина в Нью-Йорке.

«Я вспоминаю, как смотрела на этот снимок в детстве, но я никогда не видела платья вживую. Я даже не могу описать то чувство, когда надеваю его впервые и оно мне идеально подходит», — поделилась она в подписи к ролику.

Героиня материала добавила, что ей «повезло, что у нее есть эта маленькая капсула времени», и по просьбе подписчиков показала другие наряды из чемодана. Среди них, например, платок в горох, золотые часы и красный вязаный свитер с полосатыми рукавами, который ее бабушка получила в подарок от мужа после свадьбы. «Ее аксессуары всегда вызывали у меня восторг», — подчеркнула Билл.

Пользователи сети отметили, что одежда идеально сидит на девушке. «Подгонка безупречная! Великолепно», «Платье выглядит так, будто оно сделано для вас», «Боже, я хочу плакать, оно такое красивое, и ты выглядишь в нем идеально», — прокомментировали они. «Почему одежда больше не такая красивая?», «Я очарован тем, что эти наряды до сих пор не выглядят устаревшими», — высказались другие.

В апреле нью-йоркская художница Оливия Джоан примерила наряды своей бабушки на камеру и стала звездой TikTok за одну ночь. Отмечается, что ныне покойная чернокожая Джоан Джонсон, родственница девушки, любила стильно одеваться: в ее гардеробе сохранилось несколько винтажных пальто Prada, коллекционная обувь Christian Louboutin и другие редкие дорогие вещи.