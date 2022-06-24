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Microsoft уволила всех сотрудников российского подразделения Xbox

GameMAG: компания Microsoft уволила всех сотрудников российского подразделения Xbox

Американская компания Microsoft расформировала российское подразделение Xbox, уволив всех его сотрудников, а также отказалась от продаж приставок компании на территории страны. Об этом сообщает издание GameMAG со ссылкой на источники.

В то же время, по данным собеседников издания, в российском офисе Microsoft в целом осталось всего несколько сотрудников, остальные были уволены. Предстоящие игры Microsoft для Xbox Series X|S и ПК, заявленные к выпуску на русском языке, получат локализации. Однако у будущих проектов перспективы туманные, поскольку роспуск российской команды предполагает отсутствие планов по продаже нового софта и актуального железа Microsoft в России.

О планах жестко сократить масштабы бизнеса Microsoft в России заявлял 23 июня президент компании Брэд Смит. Решение должно затронуть более 400 сотрудников, которым пообещали «полную поддержку в это сложное время».

19 июня стало известно, что компания запретила скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. На перемены обратили внимание пользователи.

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Марина Совина
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