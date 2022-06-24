В РАН рассказали загрязнении после атаки ВСУ на буровые платформы в Крыму

Ученый Алемов: загрязнение после атаки ВСУ на буровые платформы в Крыму снесет на Украину

Течение отнесет к берегам Украины, Румынии и Болгарии вредные вещества, попавшие в Черное море после атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) на буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму. Об этом рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей РАН Сергей Алемов.

Ученый назвал минимальной вероятность того, что что-то попадет к берегам к Крыма. Это с связано с особенностью течений в данной части Черного моря, пояснил он. Кроме того, Алемов отметил, что в результате пожара некоторые вещества могли попасть в воздушные слои. «И их распределение зависит от розы ветров в конкретный момент», — уточнил он.

Алемов добавил, что негативный эффект есть, однако в настоящий момент его трудно оценить. «Если горит только метан, то это одна ситуация — но ведь могли быть запасы топлива, масел и других веществ, которые обеспечивали нужды самой платформы», — сказал он. При этом ученый подчеркнул, что более серьезные последствия удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников «Черноморнефтегаза» и спасательных партий.

20 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским буровым платформам «Черноморнефтегаза», из-за чего начался пожар, который перекинулся к скважине. На момент атаки на там находились 109 человек. В результате инцидента трое человек пострадали, семеро пропали без вести. Позднее крымский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что их число увеличилось до пяти.