Федеральный заповедник уничтожат ради элитного жилого комплекса

Mash: федеральный заповедник в Ставропольском крае оказался на грани уничтожения

Федеральный заповедник в Ставропольском крае оказался на грани уничтожения — владелица земель хочет построить на участке элитный жилой комплекс. Внимание на происходящее обратил Telegram-канал Mash.

Заповедные земли Орлиных скал и участок под горой Бештау достались криминальному авторитету Игорю Андрееву в 1999 году от администрации города Лермонтова. После смерти преступника в 2003-м все имущество перешло его жене Ульяне. Она построила на заповедных землях ресторан, баню и гостиницу. Теперь собственница решила возвести на территории жилой комплекс из пятиэтажных домов. Андреева планирует обеспечить будущих жильцов всей необходимой инфраструктурой — детскими садами, больницами и МФЦ.

Подготовка земли началась в конце апреля 2022 года. В мае территорию официально перевели из сельхозназначения под строительство. Представитель Андреевой сообщил, что выровнять землю поручила местная администрация, потребовавшая привести участок в порядок. Он подтвердил, что на территории собираются строить жилые дома и другие здания, однако добавил, что план пока не зарегистрирован.

В краевом министерстве природных ресурсов и экологии в ответ на жалобы местных жителей заявили, что на данный момент оснований для наказания Ульяны нет. Правоохранительные органы также не отреагировала на просьбы разобраться с проблемой. Юрист и представитель местных жителей заявила, что если прокуратура не пойдет отстаивать в суд права лермонтовчан, народа и государства — заповедные земли по закону не могут принадлежать частному лицу, — они будут добиваться справедливости сами.

Ранее в 2021 году бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева обвинили в незаконном строительстве на Кавказе. По словам Владимира Джанибекова, по инициативе политика в Черкесске с нарушениями был построен завод резинотехнических изделий, который сгорел через месяц.