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Зеленский назвал помолвкой предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Зеленский: статус кандидата в ЕС означает, что Украина не «серая зона» между Западом и РФ

Фото: Ludovic Marin / AP

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) означает, что страна не является «серой зоной» или «подушкой» между Западом и Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Официально признано: Украина не “мостик“, не “подушка” между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина — это будущий равный партнер для не менее 27 стран ЕС. Украина — кандидат на вступление в Европейский союз», — пояснил украинский лидер.

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Политик назвал помолвкой решение саммита Евросоюза одобрить статус кандидата для Украины. «Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым», — сказал Зеленский.

Президент обратил внимание, что теперь украинскую сторону смогут привлекать к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, доступ к которым ограничен для третьих стран. «Сегодня мы избавились от этого унизительного определения. Украина никогда не была таковой по существу. Но официальная терминология называла нас так. Мы избавились от этого, мы не третья страна, не десятая, не сотая — мы будущий член ЕС», — заключил он.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. Статус кандидата готовы предоставить и Грузии, но для этого страна должна выполнить ряд поставленных Евросоюзом условий.

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Анжелика Бережная
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