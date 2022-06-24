Президент Путин заявил о готовности России экспортировать энергоносители и зерно

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы экспортировать на мировые рынки энергоносители, удобрения и зерно. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает РИА Новости.

«Мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — сказал глава государства на встрече «БРИКС плюс».

Он также добавил, что Москва продолжает поставлять гуманитарную помощь многим нуждающимся государствам, среди которых Ливан, Таджикистан, Киргизия, Куба, Судан и другие.