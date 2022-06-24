Путин пообещал мировым рынкам 50 миллионов тонн зерна

Президент Путин пообещал поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна

В России ожидается хороший урожай зерна, мировые рынки смогут получить поставки в объеме в 50 миллионов тонн, пообещал президент страны Владимир Путин. Его заявление приводит РИА Новости.

«Бог даст — у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн», — сказал Путин, выступая на саммите стран БРИКС (кроме России, туда также входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка).

Он также заявил, что считает заявления о проблемах с экспортом зерна с Украины искусственным раздуванием ситуации. Страна также выступает одним из крупных поставщиков продовольственной продукции на мировой рынок, и с момента начала военной операции России стали в мире стали обсуждаться негативные последствия трудностей с поставками.

Путин утверждает, что Россия никак не препятствует украинскому экспорту. Страна готова обеспечить беспрепятственную перевозку зерна, однако для этого не хватает конструктивной позиции Киева, заявил российский президент.

Владимир уже указывал, что, по его мнению, существует несколько вариантов вывоза зерна с Украины, и говорил, что с вопросом должны разбираться власти страны. Он также упоминал маршрут через Белоруссию, который притом потребовал бы снятия санкций с Минска.

Москва также обвиняет в затягивании продовольственного кризиса Организацию объединенных наций (ООН). Глава МИД Сергей Лавров говорил, что проблемы обусловлены действиями генсека ООН Антониу Гутерриша.