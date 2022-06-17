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Путин призвал Киев не ориентироваться на западных «хозяев» при вывозе зерна

Путин заявил, что существуют 5-6 вариантов вывоза украинского зерна

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Существуют 5-6 вариантов вывоза украинского зерна, Киев сам должен решить, как именно это осуществить, не ориентируясь на своих западных «хозяев», заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляцию в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«Там пять или шесть вариантов вывозки. Но дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить, и в данном случае хотя бы не ориентируется на своих хозяев где-нибудь (...) из-за океана», — призвал он украинские власти.

Глава государства уточнил, что зерно можно вывозить через Белоруссию, что, по его мнению, является самым дешевым способом. Также это можно сделать через Польшу или Румынию и по некоторым другим направлениям.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности России обеспечить безопасность судов с украинским зерном. Он также обвинил власти Украины в создании препятствий для вывоза товара, поскольку они установили около 420 морских мин устаревшей конструкции.

15 июня стало известно, что Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения проблемы вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Отмечалось, что украинцы должны расчистить мины в портах, а затем Турция будет обеспечивать безопасное движение торговых судов.

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Алина Гончарова
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