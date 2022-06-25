Россия и Сербия будут сотрудничать по повышению безопасности полетов

Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о повышении безопасности полетов

Правительство одобрило соглашение между Россией и Сербией о повышении безопасности полетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Представленный Минтрансом проект соглашения между российским и сербским правительствами о повышении безопасности полетов подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, стороны будут сотрудничать над повышением безопасности полетов гражданских воздушных судов и уменьшением их воздействия на окружающую среду. Подразумевается, что Россия и Сербия упростят признание летной годности самолетов, оценки летных тренажеров и работы организаций технического обслуживания.

Ранее МИД России призвал российских туристов выбирать для безопасных поездок на Балканский полуостров Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину (БиГ). Директор Четвертого Европейского департамента дипведомства Юрий Пилипсон также порекомендовал перед поездкой заранее скачать мобильное приложение дипведомства «Зарубежный помощник» и записать адреса и контактные телефоны российских загранучреждений.

