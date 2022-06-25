Финансист перечислил альтернативы доллару и евро

Финансист Бутаков назвал альтернативой доллару и евро акции, драгметаллы и другие валюты

Всегда можно найти интересные инструменты для инвестирования. Рынок цикличен и то, что вчера не росло, завтра может стать основным инструментом вложений, рассказал «Ленте.ру» финансовый директор КПК Капитал Регионов Игорь Бутаков. Он перечислил инструменты сохранения и приумножения капитала, которые сегодня могут стать альтернативой доллару или евро.

Фондовый рынок

Просадка на рынке РФ по многим компаниям составила от 30 до 60 процентов, и большая часть компаний даже не начали восстанавливаться после существенного падения, однако вложения в акции топовых компаний способны принести инвестору от 30 до 100 процентов прибыли в среднесрочной перспективе, поделился Бутаков.

Цифровые активы

«Падение составило до 80 процентов по всем направлениям. Простой пример: если что-то стоило 100 рублей, а сейчас стоит 20 рублей, то какова вероятность роста цены? Ответ однозначен — высокая. Вложения в данного рода активы способны принести до 400 процентов дохода инвестору», — предположил финансист.

Драгоценные металлы

Когда рынки падают, по словам Бутакова, существует правило покупать драгоценные металлы. «Многие эксперты оценивают перспективы роста металлов на уровне до 50 процентов», — отметил он.

Вклады с повышенной доходностью

Многие банки и иные финансовые организации смогли зафиксировать свои доходы на среднесрочную перспективу на уровне 20 процентов годовых и более, напомнил финансист. Из этого следует, что найти инструмент сохранения капитала с доходностью от 15 до 20 процентов годовых весьма вероятно, но не стоит забывать обращать внимание на финансовые показатели компании, предостерег Бутаков.

Открытие бизнеса

«В связи с уходом многих компаний с рынка РФ, освобождаются разные ниши, которые могут занимать отечественные бизнесмены. Если есть возможность создать свой бизнес в короткие сроки в сфере свободного рынка, то прибыль сможет измеряться сотнями процентов», — предупредил финансист.

Валюты, альтернативные западным

По словам Бутакова, сегодня многие начинают вкладываться в китайский юань, и у этой валюты есть перспективы. «Если проанализировать график поведения юаня относительно рубля, то он будет очень похожим на график доллара. Однако Китай является дружественной страной и уровень взаимоотношений выходит на новый уровень. Перспективы китайской валюты очень высоки, и инвестиции в неё могут давать существенный прирост на уровне 10-20 процентов годовых в последующие годы», — объяснил он.

Главное, не вкладывать всё в один инструмент, подчеркнул финансист. Важно помнить, что диверсификация активов — лучший инструмент сохранения и приумножения капитала.

Ранее аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал курс рубля к концу лета от 55 до 60 рублей за доллар.