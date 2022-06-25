В России оценили создание Европейского политического сообщества

Политолог Бышок: идея создания Европейского политического сообщества не будет реализована

Предложение создания Европейского политического сообщества не будет реализовано, считает исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность образования сообщества.

Идея создания

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые обсудили предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества (ЕПС), которое предполагает формат взаимодействия со странами, рассматривающими перспективу вступления в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС. Политолог Станислав Бышок напомнил, что мысль об образовании сообщества возникла из-за конфликта на Украине.

«Идея о том, что Украину могут ускоренным вариантом принять в Евросоюз, вызывает определенное недовольство у тех стран, которые давно стоят на очереди — это и Турция, и Албания. В данном случае речь идет о том, что вроде бы и дать Украине возможность почувствовать себя частью какой-то формальной структуры, но при этом чтобы не обижались те страны, которые находятся пока еще за бортом европейской интеграции», — считает Бышок.

Замены не будет

Станислав Бышок убежден, что заменой Евросоюзу сообщество не будет. «Если уже есть Европейский союз, можно создать какой-то дополнительный форум, площадку для обмена мнениями и назвать ее "Европейским политическим сообществом", но все-таки Европейский союз — это система правил, ограничений и так далее», — заявил он.

Если будет создана система, которая будет меньше ориентирована на правила и больше ориентирована на дискуссию европейской интеграции — это вполне возможно. Но это не будет заменой Евросоюза ни для Украины, ни для кого-то еще Станислав Бышок политолог

При этом политолог сомневается в том, что предложение «выстрелит». Он напомнил, что разговоры о создании дополнительных форматов Евросоюза уже была ранее, но они не увенчались успехом.

«Уже говорили о том, что можно перейти к идее Евросоюзу двух скоростей. Условно говоря, более богатые и процветающие страны — это одна скорость, более бедные — это другая, но все в рамках одного Европейского союза», — сказал политолог.

Роль Макрона в Евросоюзе

Идею создания сообщества неслучайно предложил именно президент Франции. Эммануэль Макрон достаточно амбициозен в отношении общеевропейской политики, заявил Бышок.

«Формально не являясь ни главой Европейского союза, ни главой демократии, по факту он хотел эти роли играть и хочет по-прежнему. Поэтому он фонтанирует идеями, связанными с общеевропейской судьбой. Украинский конфликт вдохновляет политиков, и Макрона в том числе, на то, чтобы предлагать какие-то варианты сосуществования внутри европейских стран, внутри Евросоюза», — заключил политолог.

Впервые о создании Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон заявил 9 мая. Он сообщил, что планирует вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским такую идею.

По словам Макрона, планируется создать организацию, которая смогла бы принять в свои ряды Украину. Помимо этого, президент Франции допустил, что Великобритания, которая решила выйти из Европейского союза (ЕС), также сможет найти свое место в подобном сообществе.