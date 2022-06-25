Президент США Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Президент США Байден подписал ранее одобренный Конгрессом закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в субботу, 25 июня. Церемония прошла в Белом доме перед отлетом американского лидера в Европу, где он примет участие в саммитах G7 и НАТО, передает Reuters.

«Я был здесь 30 лет назад, когда в последний раз эта страна принимала важные законы о безопасности оружия, и сегодня я

здесь, чтобы принять самый важный закон за последние 30 лет», — сказал Байден, имея в виду свой более чем 30-летний опыт работы в качестве сенатора.

В своей речи он признал, что в настоящее время в американском законодательстве «нет всего, что он хотел», однако принятый закон «спасет жизни». Байден также отметил, что впереди много работы, однако достижение компромисса в отношении закона о контроле оружия говорит о возможности прийти к соглашениям по другим важным вопросам — от медицинской помощи для ветеранов до передовых американских инноваций.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США одобрил двухпартийный законопроект, который подразумевает ужесточение контроля за огнестрельным оружием. Закон не предполагает запрета какого-либо типа оружия, но вносит ограничения на его продажу для лиц, которые были внесены в Национальную систему мгновенной проверки криминального прошлого, а также предполагает возможность суда запретить хранение оружия из-за психических проблем со здоровьем.