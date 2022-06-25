Медведев заподозрил Молдавию в попытке войти в ЕС через «Великую Румынию»

Дмитрий Медведев упрекнул Молдавию в уничтожении государственности ради присоединения к ЕС

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Молдавия пытается войти в Евросоюз через создание «новой Великой Румынии» (Romania Mare). Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Медведева, румынские политики давно и открыто высказываются о «"легальном" поглощении Молдавии» — политик упрекнул Бухарест в том, что междуречье Днестра и Прута воспринимается как собственная «временно отколовшаяся» провинция. При этом процесс уничтожения молдавской государственности он сравнил с «украинскими лекалами», когда объединяющей идеей является ненависть к России. Так, Медведев напомнил про закон о запрете георгиевской ленточки, закрытие российских СМИ и тюремные сроки оппозиционным лидерам.

«Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны. Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии. Видимо, в новой Romania Mare ей обещана вполне сопоставимая должность», — заподозрил молдавских политиков в «измене Родине» замглавы Совета безопасности России.

Медведев также уточнил, что обычным гражданам Молдавии, среди которых есть молдаване, русские и украинцы, ничего не обещали, кроме «эфемерных "европерспектив" в статусе кандидата в ЕС». По его мнению, членство в ЕС может дать стране только высокие цены на энергоносители и потерю российского рынка для экспорта овощей, фруктов и вина.

«Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100 процентов в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС», — пригрозил Медведев.

Ранее в июне заместитель председателя Совета безопасности Медведев напомнил главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которая обвинила Россию в использовании голода как оружия, о блокаде нацистской Германией Ленинграда в годы ВОВ. «Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград», — написал политик.