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Медведев отреагировал на слова Бербок о голоде напоминанием о блокаде Ленинграда

Зампред СБ Медведев в ответ на слова Бербок о голоде напомнил о блокаде Ленинграда

Фото: Globallookpress.com

Нацистская Германия устроила блокаду Ленинграда, из-за чего погибли почти 700 тысяч жителей города. Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на слова главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Россией голода в качестве оружия.

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград», — написал Медведев.

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Валерий Розенберг
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