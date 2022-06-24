Глава МИД Германии заявила об использовании Россией голода как оружия

Глава МИД Германии Бербок обвинила Россию в использовании голода как оружия

Россия использует голод в качестве оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит РИА Новости.

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — выступила она с подобными обвинениями в ходе брифинга в Берлине.

По мнению Бербок, Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», а также «блокирует порты» в Черном море.

23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш своими действиями затягивает продовольственный кризис. В частности, глава МИД указал, что Гуттериш не дает возможности быстрее направить зерно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла обвинения в адрес Москвы в росте цен на зерно. По мнению дипломата, причинами повышения цен являются ошибки западных стран при прогнозировании агрополитики, их непродуманный переход к «зеленой» энергетике.