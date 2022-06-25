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Во Франции заявили об «унижении» Макрона Россией из-за потери Caesar на Украине

Французский политик Филиппо заявил об «унижении» Макрона Россией после захвата САУ Caesar

Фото: Reuters

Французский политик-голлист Флориан Филиппо заявил, что президент страны Эммануэль Макрон подвергся «унижению» со стороны России. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Филиппо заявил, что Макрона унизила Москва, после сообщений о том, что российские войска осуществили захват самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, поставленных Киеву Парижем.

«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит!» — написал политик из Франции.

Ранее французский политик Жан-Мишель Каденас также прокомментировал потерю Caesar на Украине. По его словам, САУ были «в идеальном рабочем состоянии». . «Украинцы сбежали так быстро, что у них не было времени ни уничтожить их, ни заминировать!» — заявил он.

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Марина Совина
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