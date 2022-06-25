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Во Франции разозлились из-за потери САУ Caesar на Украине

Французский политик Каденас разозлился из-за потери украинскими войсками части САУ Caesar

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский политик Жан-Мишель Каденас разозлился после новости о потере украинскими войсками части самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, предоставленных Парижем. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Россия взяла среди прочего две из шести САУ Caesar, которые поставила Франция! Они были в идеальном рабочем состоянии. Украинцы сбежали так быстро, что у них не было времени ни уничтожить их, ни заминировать!», — написал Каденас.

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» 23 июня заявил о захвате российскими военными поставленных Украине французских Caesar. Кроме того, французский политик Режиса Кастельно рассказал, что две САУ в хорошем состоянии присвоили российские военные. По его словам, машины отправили на УВЗ для изучения.

Генштаб французской армии попытался оправдаться после появления этой информации. Там опровергли соответствующие заявления, но отметил, что допускает вероятность подобных происшествий.

Ударная волна


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Марина Совина
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