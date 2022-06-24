Штаб французской армии оправдался после захвата Caesar Россией

Штаб французской армии оправдался после данных о захвате Россией САУ Caesar

Штаб французской армии попытался оправдаться после того, как в сети появились данные о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Генштаба французской армии опроверг соответствующие заявления, но отметил, что допускает вероятность подобных происшествий. «Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной», — отметил он.

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» 23 июня заявил о захвате российскими военными поставленных Украине французских Caesar. Кроме того, французский политик Режиса Кастельно рассказал, что две САУ в хорошем состоянии присвоили российские военные. По его словам, машины отправили на УВЗ для изучения.