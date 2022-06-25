В Канаде разрешат конфискацию имущества находящихся под санкциями россиян

Сенат Канады поддержал арест активов российских лиц и компаний для поддержки Украины

Сенат Канады поддержал законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, позволяющий правительству конфисковывать замороженные активы россиян, находящихся под санкциями, и распоряжаться ими. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новому закону, канадскому правительству будет разрешено арестовывать активы российских лиц и организаций, которые попали под санкции на фоне украинского кризиса — в том числе использовать эти средства для поддержки Украины. Также вводится двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцам.

В дополнение к изменениям в жилищной сфере вносятся поправки в налоговое и уголовное законодательства, а также некоторые новые правила в иммиграционной политике.

Ранее в июне посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что отношения стран стали «политически виртуальными», лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов. По его мнению, введение Канадой санкций разрушили и полностью заморозили двусторонние отношения.