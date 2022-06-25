Посол России назвал отношения с Канадой «политически виртуальными»

Посол Олег Степанов заявил, что отношения России и Канады стали «политически виртуальными»

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что отношения стран стали «политически виртуальными», лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов. Об этом сообщает РИА Новости

По его словам, из-за ситуации на Украине во многих университетах Канады закрываются кафедры русистики, так как в настоящее время «не то что пророссийские какие-то вещи, а просто объективную картинку о России давать негласно запрещено».

Степанов добавил, что правительство Канады своими действиями разрушили и полностью заморозили двусторонние отношения. «Санкции обрубили весь товарооборот, на всех уровнях власти — на местном, федеральном — обрублены все связи. Университетам явно дана негласная команда перестать взаимодействовать с их партнерами», — сказал он. По словам посла, политологическое и академическое измерение полностью заморожено.

Дипломат назвал данную ситуацию «печальной». Он добавил, что заявление главы Министерства международного развития Канады Харджит Саджа о том, что власти России« пытаются уморить мир голодом» является «низкопробной пропагандой». Он считает, что правительству Канады известно, кто на самом деле несет ответственность за продовольственный кризис в мире. «Это и собственный рыночно-сельскохозяйственный просчет западных государств, и их санкционная политика, которая разрушила логистические и финансовые связи», — подчеркнул он.

Ранее министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) выступили с заявлением в адрес России и призвали ее разблокировать украинские порты для экспорта оттуда зерна. Кроме того, представители G7 отвергли заявления Москвы о связи продовольственного кризиса с антироссийскими санкциями.

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