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G7 поспорила с Россией по поводу связи санкций и продовольственного кризиса

«Большая семерка» опровергла связь санкций против России и продовольственного кризиса

Фото: Virginia Mayo / Reuters

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) выступили с заявлением в адрес России и призвали ее разблокировать украинские порты для экспорта оттуда зерна. Кроме того, представители G7 отвергли заявления Москвы о связи продовольственного кризиса с антироссийскими санкциями. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министров, все введенные санкции предусматривают исключения, которые позволяют осуществлять поставки российских продуктов на мировые рынки. «Министры поспорили с ложным нарративом и дезинформацией России в отношении санкций... Министры G7 призывают Москву прекратить нападения и угрозы», — говорится в выпущенном заявлении.

Страны также возложили на Россию вину за обострение мирового продовольственного кризиса и подчеркнули, что ее спецоперация на территории Украины грозит продовольственной безопасности.

О том, что с Украины не могут вывезти десятки тонн зерна, стало известно еще весной. Киев и западные страны считают, что ответственность за последствия этой проблемы полностью лежат на Москве, последняя свою вину отрицает.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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