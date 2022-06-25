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Россиянам дали советы по обращению с «токсичной» валютой

Финансисты посоветовали россиянам конвертировать или вложить в активы доллары и евро

Фото: Unsplash.com

Россиянам дали советы по обращению с «токсичной валютой». Финансисты, опрошенные РИА Новости, порекомендовали конвертировать доллары и евро или вложить их в активы, которые позволят обеспечить доходность.

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнев полагает, что долю сбережений в американской и европейской валюте в текущей ситуации следует снижать.

«В текущих санкционных условиях валютные активы становятся токсичными для банков. Скорее всего, комиссии за содержание валютного счета в ближайшее время получат еще большее распространение», — уточнил он, добавив, что существует угроза свободной конвертации валюты на бирже.

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев отметил, что держать доллары и евро в виде наличных дома неэффективно в силу высоких темпов инфляции. По его словам, для долгосрочного инвестирования актуальна покупка реальных активов, например, приобретение эмитентов металлургической или нефтегазовой отрасли или корпоративных еврооблигаций.

Михаил Селезнев добавил, что часть сбережений следует сохранить в наличном виде, остальное клиенты, у которых открыты счета в зарубежных банках, могут перевести под иностранную юрисдикцию. Он рассказал, что «токсичную» валюту можно обменять через рубль в альтернативные валюты, например, гонконгский доллар, или открыть вклад в юанях в российском банке.

Ранее финансовый директор КПК Капитал Регионов Игорь Бутаков заявил, что всегда можно найти интересные инструменты для инвестирования. Рынок цикличен и то, что вчера не росло, завтра может стать основным инструментом вложений. Он перечислил инструменты сохранения и приумножения капитала, которые сегодня могут стать альтернативой доллару или евро.

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Марина Совина
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