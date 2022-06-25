Ростовский губернатор рассказал о планах беженцев из Донбасса

Ростовский губернатор Голубев: большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что большинство беженцев из Донбасса, которые выехали в российский регион после обострения конфликта в середине февраля, хотят вернуться домой, когда ситуация улучшится. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голубева, основная часть беженцев планирует вернуться в Донбасс, однако часть из них хотят остаться в Ростовской области.

Ранее Василий Голубев сообщил, что с 18 февраля границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. C территорий, контролируемых Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), въехали более одного миллиона человек, около 600 тысяч беженцев прибыли из других территорий Украины.

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