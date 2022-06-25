Названо число пересекших границу Ростовской области беженцев

Губернатор Голубев: более 1,6 миллиона беженцев пересекли границу в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал число жителей Донбасса и Украины, пересекших границу России в Ростовской области с середины февраля. Его слова приводит РИА Новости.

«С 18 февраля границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. C территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, въехали более 1 миллиона человек, около 600 тысяч беженцев прибыли из других территорий Украины», — утончил глава региона.

По данным ростовского губернатора, границу пересекают от 12 до 20 тысяч человек в сутки. Из Ростовской области беженцы уезжают в другие регионы России.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время кризиса, вызванного специальной военной операцией России на Украине, в страны Европейского союза прибыли 7,5 миллиона украинских беженцев. «Мы за это время приняли 7,5 миллиона беженцев с Украины, три миллиона до сих пор находятся у нас», — рассказала глава ЕК.