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Названо число прибывших в ЕС украинских беженцев

Глава Еврокомиссии заявила, что за время кризиса в ЕС прибыли 7,5 млн украинских беженцев

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

За время кризиса, вызванного специальной военной операцией России на Украине, в страны Европейского союза (ЕС) прибыли 7,5 миллиона украинских беженцев. Число прибывших в ЕС украинцев назвала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы за это время приняли 7,5 миллиона беженцев с Украины, три миллиона до сих пор находятся у нас», — рассказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен также поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство республики в Совете ЕС, которое истекает 30 июня. Среди главных заслуг Парижа она назвала введение шести пакетов санкций против России и организацию приема и помощи украинским беженцам.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил депортацию украинских нелегалов в Руанду. При этом политик отметил, что считает такой сценарий развития событий «крайне маловероятным». Число пересекающих границу Великобритании мигрантов в этом году превысило отметку в 10 тысяч человек.

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Виктория Кондратьева
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