Джонсон назвал «в теории возможной» высылку украинских беженцев в Руанду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил депортацию украинских нелегалов в Руанду. Об этом он заявил во время посещения руандийской столицы Кигали, пишет газета The Guardian.

«Если вы приезжаете сюда нелегально, вы вредите всем тем, кто прибывает легально. Это безумие. Так что, боюсь, ответ будет таким: я полагаю, да, теоретически это может произойти», — сказал он. При этом политик отметил, что считает такой сценарий развития событий «крайне маловероятным».

Миграционное соглашение с Руандой

Число пересекающих границу Великобритании мигрантов в этом году превысило отметку в 10 тысяч человек. В связи с этим 13 апреля Лондон и Кигали подписали миграционное соглашение, по которому нелегальные мигранты, прибывающие в Великобританию из Франции, пересекая Ла-Манш, будут официально депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. Новая политика направлена на решение проблемы массовой нелегальной миграции.

Первый самолет с нелегальными мигрантами должен был отправиться в Руанду 14 июня. Однако вылет был отменен в последний момент после вмешательства Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Министр внутренних дел страны Прити Пател, комментируя отмену рейса, назвала произошедшее разочаровывающим.

Реакция России

В свою очередь, возможные планы по депортации украинских беженцев из Великобритании в Руанду сочли наглядной демонстрацией реального отношения Запада. Так на это отреагировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев. «Люди оказались по факту не нужны ни США, ни европейским странам, ни киевским властям. Считаю, что все претензии украинские беженцы должны предъявлять киевской хунте и западным хозяевам», — отметил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла планы Великобритании по депортации украинских беженцев. «Согласно документу, люди, которые "добирались до Великобритании через безопасные третьи страны", такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Я не шучу», — заключила дипломат.

Захарова также добавила, что депортации также могут подвергнуться беженцы из Афганистана, которые «сотрудничали там с британскими силовиками».

Британская программа помощи украинским беженцам

В своей речи в Кигали Джонсон подчеркнул, что Великобритания уже выдала украинским беженцам свыше ста тысяч виз. Политик отметил, что существуют по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда в Великобританию.

130 тысяч виз выдала Великобритания украинским беженцам

Программа приема украинских беженцев Homes for Ukraine («Дома для Украины») заработала в Великобритании в марте, отмечает The Guardian. Для того, чтобы воспользоваться ею, гражданам Украины необходимо получить приглашение от физического лица, благотворительной организации или общины, которые бы гарантировали предоставление беженцам жилья или его оплату. Жителям Британии предлагается принимать беженцев как минимум на шесть месяцев. Кроме того, британская сторона выступает спонсорами виз для данной категории мигрантов. По данным визам украинцы могут оставаться в стране как минимум три года.

Вместе с тем, общественные организации планируют подать коллективные иски против главы МВД Британии Прити Пател от лица сотен украинских беженцев. По данным газеты The Guardian, причиной такого решения стала бюрократическая волокита, с которой беженцы вынуждены сталкиваться в попытках получить британскую визу.

Кроме того, издание The Independent выяснило, что украинские беженцы, прибывшие в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. По данным опроса благотворительных организаций, 58 процентов проживают в неподобающем жилье, еще 17 процентов сталкивались с риском остаться на улице.