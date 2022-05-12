В Госдуме отреагировали на планы Британии по депортации украинских беженцев

Саралиев счел, что возможная депортация украинцев в Руанду показывает отношение Запада

Возможные планы по депортации украинских беженцев из Великобритании в Руанду являются наглядной демонстрацией реального отношения Запада. Так на это отреагировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев в беседе с «Думой ТВ».

По словам депутата, депортация показывает отношение руководства Украины к собственному народу. «Люди оказались по факту не нужны ни США, ни европейским странам, ни киевским властям. Считаю, что все претензии украинские беженцы должны предъявлять киевской хунте и западным хозяевам», — отметил Саралиев.

Он добавил, что ближе России у украинского народа никого нет.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла планы Великобритании по депортации украинских беженцев. «Согласно документу, люди, которые "добирались до Великобритании через безопасные третьи страны", такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Я не шучу», — заключила дипломат.

4 мая издание The Independent сообщило, что украинские беженцы, которые прибыли в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. По данным опроса благотворительных организаций, 58 процентов проживают в неподобающем жилье, еще 17 процентов сталкивались с риском остаться на улице.