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Президент Швейцарии призвал экономить граждан из-за роста цен

Президент Швейцарии Кассис призвал граждан страны экономить в связи с ростом цен

Фото: Alastair Grant / AP

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис призвал граждан страны экономить в связи с инфляцией и ростом цен на энергию. Слова политика приводит газета La Liberte.

«Мы должны, видимо, вести несколько более бережливый образ жизни, и у нас должно войти в привычку экономить на отоплении, поездках и продовольствии», — сказал глава государства.

Также он отметил, что Швейцария в последнее время сталкивается с несколькими кризисами одновременно, и, по мнению президента, стране придется заниматься инфляцией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться подорожанию энергоносителей на фоне ситуации на Украине. Он подчеркнул, что газ и топочный мазут уже намного выросли в цене по сравнению с прошлым годом. Также глава правительства заметил, что власти ФРГ уже приняли ряд определенных мер.

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Никита Абрамов
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