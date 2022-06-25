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Шольц призвал готовиться к подорожанию энергоносителей

Канцлер Германии Шольц призвал готовиться к росту цен на энергоносители

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться подорожанию энергоносителей на фоне ситуации на Украине. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовано на сайте Бундестага.

«Многие вещи, которые мы покупаем, стали дороже. Продукты питания, но особенно цены на энергию. Мы замечаем это на заправках, мы замечаем это, когда нам приходится оплачивать счет за отопление», — отметил канцлер.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что газ и топочный мазут намного выросли в цене по сравнению с прошлым годом. Также он заметил, что власти ФРГ уже приняли ряд определенных мер. Среди них есть законы, гарантирующие хранение большего количества газа в газохранилищах страны.

Кроме того, добавил Шольц, правительство работает над возможностью импортировать энергоносители в Германию не только через Россию.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности Москвы экспортировать на мировые рынки энергоносители, удобрения и зерно. Он добавил, что Москва продолжает поставлять гуманитарную помощь многим нуждающимся государствам.

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Никита Абрамов
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